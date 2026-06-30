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İtfaiye müdüründen 'ot yangını' uyarısı

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Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, artan sıcaklıklarla birlikte kuru otların yangın tehlikesi oluşturduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BURDUR Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, kentte yaşayanları ot yangınlarına karşı uyardı.

Burdur'da nisan ve mayıs ayında mevsim normallerinin çok üzerinde bir yağış meydana geldiğini söyleyen Ballak, "Bu yağışlardan dolayı boş tarlalarda, arsalarda, ormanlık alanlara yakın çevrelerde, yol kenarlarında çok ciddi yabani otlar meydana geldi. Sıcaklığın arttığı bugünlerde otlar kurumaya başladı ve ciddi yangın tehlikesi oluşturuyor. Özellikle örtü ve ot yangınları hafif bir rüzgarın etkisiyle önüne geçilemeyen yangınlardır. Haziran ayının sonuna geldik. Günlük vaka ortalamamız 6'nın üzerine çıkmaya başladı, havaların ısınmasıyla bu sayının daha artacağını düşünüyoruz" dedi.

Yangının çıkış sebepleri arasında insan kaynaklı ve ihmalle meydana gelen yangınlar olduğunu belirten Ballak, şöyle konuştu:

"Bunlar, spiralle çalışırken ortaya çıkan kıvılcımlar, gelişigüzel sigara izmaritlerinin atılması ya da tarla ve bahçelerde temizlik amaçlı kontrollü olarak yakılan ateşin kontrol dışına çıkması gibi olaylar. Vatandaşlarımıza boş tarlalar ve arsalardaki kuru otları yakarak değil biçerek temizlemeleri konusunda uyarmak istiyorum. Bir de vatandaşlarımızı 'gölge olsun' diyerek araçlarını kuru otların üzerine park ediyor. Yangınlarda bu araçlar da zarar görüyor. Çünkü ot yangınları çok hızlı ilerleyen yangınlar. Biz her ne kadar 7/24 görevde olsak da bu yangınlar bazen bizim kontrolümüzden de çıkabiliyor, erken müdahaleye rağmen zarara sebebiyet verebiliyor."

Piknik alanlarında ateş yakılmamasını ve yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Ballak, "Kuru otlar tarım alanlarını da tehdit ediyor. Şu günlerde ekili alanlarda hasat başladı. Yol kenarında çıkan bir yangın, tarım alanlarına da zarar verebiliyor. Hasat yapılırken de mutlaka yangın tedbirinin alınması gerekiyor. Sıcak havada küçük bir kıvılcım büyük bir yangına sebebiyet verebiliyor. Çiftçimizin emeğini korumaya çalışıyoruz. Küçük ihmaller büyük zararlara sebep olmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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