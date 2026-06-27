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Kanoyla açıldıkları Burdur Gölü'nde kaybolan 2 kişi, sağ olarak bulundu

Kanoyla açıldıkları Burdur Gölü'nde kaybolan 2 kişi, sağ olarak bulundu
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Burdur Gölü'nde kanoyla açılan biri kadın 2 kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Valilik, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

BURDUR Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan biri kadın 2 kişi ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Burdur Gölü'nün İlyas köyü kıyısından saat 16.00 sıralarında kanoyla açılan biri kadın 2 kişiden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan ekipler, kayıp ihbarında bulunulan biri üniversite öğrencisi 2 kişi için arama çalışması başlattı. Gece görüş özellikli dronun da kullanıldığı aramada akşam saatlerinde kayıp kişilere ulaşıldı.

'SAĞ OLARAK BULUNMUŞTUR'

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Burdur Gölü'nde kaybolan vatandaşlarımız, ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karakent mevkiinde sağ olarak bulunmuştur. İlk belirlemelere göre vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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