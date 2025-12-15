Çeltikçi'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

Abdulfattah A. (35) idaresindeki 15 AN 678 plakalı traktör, Güvenli Köyü'nde Ahmet D.'ye (28) ait park halindeki 07 UE 576 plakalı araca çarptı.

Daha sonra devrilen traktörün sürücüsü ve yolcu olarak bulunan İbrahim A. ve Şekip H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.