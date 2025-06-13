Burdur'da Saman Yangını: 1 Ton Zarar

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Burdur'un Bağlar Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki samanlar, ocak ateşinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yanarak yaklaşık 1 ton zarar gördü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine müdahale etti.

BURDUR'da çıkan yangında 1 ton saman zarar gördü.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde İzzet Gök'e ait evin bahçesinde bulunan samanlarda ocak ateşinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında yaklaşık 1 ton saman zarar gördü.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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