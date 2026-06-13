Burdur'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Burdur-Fethiye yolunda 71 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki 67 yaşındaki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da orta refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Musa Y. (71) idaresindeki 34 TG 6928 plakalı otomobil Burdur-Fethiye yolu Yassıgüme köyünde orta refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Cemile Y. (67) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hale Pak