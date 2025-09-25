Haberler

Burdur'da Orman Yangını Çıktı

Güncelleme:
Burdur'un Ağlasun ilçesinde başlayan orman yangınına itfaiye, jandarma ve polis ekipleri müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için havadan helikopterle destek sağlanıyor.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ağlasun'a bağlı Mamak köyü Belen mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını başladı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağlasun ve Bucak belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi. Jandarma, polis ve zabıta ekipleri de bölgeye gelerek önlem aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
