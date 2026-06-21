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Burdur'da tarlaya devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Burdur'da tarlaya devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlaya devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Hüseyin K. (66) idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, Sakarca Mahallesi Kirazlı mevkisinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve minibüste bulunan Şerife A. (58), Süleyman K. (78), Ayşe K. (56), Yasemin H. (36), Gülay K. (54), Emine K. (67) ve Şerife S. (71) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Önal
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