6 ay önce evlenen çifti kaza ayırdı

Burdur-Tefenni kara yolunda otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Orhan Yalçın yaralanırken, 6 ay önce evlendiği eşi Rabia Yalçın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Orhan Yalçın (23) yaralandı, 6 ay önce evlendiği eşi Rabia Yalçın (22) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur- Tefenni kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan Yalçın iddiaya göre; kamyonun sıkıştırması nedeniyle kullandığı 20 SE 787 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rabia Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Orhan Yalçın da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin geçen yıl 15 Ağustos'ta nikah, 24 Ağustos'ta da düğün yaparak evlendiği belirtildi. Yalçın çiftinin kazaya karışan otomobilin önünde, nikahtan sonra çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Diğer yandan kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
