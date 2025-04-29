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Burdur'da Kayıp Yaşlı Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Burdur'da Kayıp Yaşlı Kadının Cansız Bedeni Bulundu
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Karamanlı ilçesinde kayıp olarak aranan 93 yaşındaki Durkadın Özer'in cesedi, evinin yakınındaki boş bir alanda bulundu. Sağlık ekipleri, Özer'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, kayıp olarak aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Durkadın Özer'i (93) ziyarete giden yakınları, Özer'in evde olmadığını görünce çevrede aramaya başladı.

Özer, çevrede temizlik çalışmaları yapan personel tarafından evinin yakınındaki boş arsada, bir tarım aletinin altında hareketsiz vaziyette bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karamanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Çoban - Güncel
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