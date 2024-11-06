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Burdur'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Burdur'da Kaçakçılık Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
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Burdur'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda silahlar ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Burdur'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte ekim ayında kaçakçılık ve organize suçla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, av tüfeği, 11 tabanca şarjörü, 17 tabanca mermisi, 67 av tüfeği fişeği, bir miktar çay, tütün, sigara malzemeleri, 117 litre kaçak alkol, 40 elektronik sigara, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise haklarında işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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