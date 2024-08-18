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Burdur'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Akkurt idaresindeki 15 ACV 707 plakalı otomobille Mehmet Yıldırım'ın kullandığı 07 AOC 06 plakalı otomobil, Çamlık Mahallesi Manca Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Yıldırım ile aynı otomobilde bulunan Filiz Yıldırım, Yüsra Gültepe ve Emirhan Burhan yaralandı, diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yolda ilerleyen otomobilin kavşaktan çıkan otomobille çarpışması, aracın sürüklenmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karamanlı trafik burdur Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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