Burdur'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Burdur'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konak Mahallesinde, H.O'nun çantasının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine çalışma başlattılar.

Bölgede kamera kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlık olayını S.Y. ve H.A'nın gerçekleştirdiği belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerle çanta ve içinde bulunan 4 gram altın, 2 altın yüzük, 1 çift altın küpe, 405 lira nakit para ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Hale Pak
