Halı sahada meydan savaşı! Birbirlerine acımadan vurdular
Güncelleme:
Burdur'da bir halı saha maçında çıkan kavga sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Eğlenmek için organize ettikleri halı saha maçında kavga çıktı. Burdur'da Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı'nda halı saha maçı yapanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HALI SAHA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.G. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kavgaya karışan 6 genç, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu kişilerden 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.D.C. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kavga anı, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, 2 oyuncunun kavgasına diğerlerinin de dahil olması, bazı oyuncuların da kavgayı ayırması yer alıyor.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
