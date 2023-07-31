Burdur'da Alageyik ve Yavrusunun Su İçme Görüntüleri Kaydedildi

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parkalar 6'ncı Bölge Müdürlüğü sahasında kurulu fotokapanlar tarafından kaydedilen alageyik ve yavrusunun su içme görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Yaban hayatına destek programı kapsamında kurulan su yalaklarıyla yaban hayvanlarının su ihtiyaçları karşılanıyor.

BURDUR'da su içen alageyik ile yavrusu, fotokapan tarafından kaydedildi.

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parkalar 6'ncı Bölge Müdürlüğü sahasında kurulu fotokapanların kaydettiği alageyik ve yavrusunun su içtiği görüntüler, DKMP Genel Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 'Ormanda tatlı su molası' başlıklı paylaşımda, "Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapanlarımıza yakalandı. Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen yaban hayatına destek programı kapsamında su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlarda kurulan su yalaklarıyla yaban hayvanlarının su ihtiyaçları karşılanıyor" denildi.