Burdur'da ahırda çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında balyalar, hayvan yemleri ve tarım aletleri zarar gördü.
Burdur'un Bucak ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Kuşbaba köyünde bir evin önünde bulunan ahırda yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda bulunan balyalar, hayvan yemleri ve tarım aletleri zarar gördü.
Kaynak: AA / Seher Özer