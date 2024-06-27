Burdur'da 8 suçtan aranan hükümlü yakalandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde hakkında 8 suçtan toplam 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de destek verdiği operasyonda, "hırsızlık, nitelikli yağma, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlünün kaçması" gibi 8 suçtan toplam 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.