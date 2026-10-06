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Bulgaristan açıklarında İHA saldırısında Togo bayraklı gemi battı, 18 denizci kurtarıldı

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Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki gemiden Togo bayraklı ALFA WATAN battı, Palau bayraklı ABLE'de yangın çıktı. Feribot DIOSCURIA ABLE'deki 18 denizciyi kurtardı; ALFA WATAN'ın kayıp mürettebatı aranıyor. Kurtarılanlar arasında yaralılar var.

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan iki ticari gemiden biri battı, kayıp mürettebatı arama çalışmaları başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bulgaristan'ın Aziz Atanas Burnu ile Byala kentinin doğusundaki sularda meydana gelen saldırıda Togo bayraklı ALFA WATAN ile Palau bayraklı ABLE adlı iki kargo gemisi hedef alındı.

İlk bilgilere göre saldırıda ağır yapısal hasar gören ALFA WATAN, Bulgaristan açıklarında battı. Geminin mürettebatının durumu henüz bilinmiyor.

18 denizci kurtarıldı

Saldırının hedefi olan diğer gemi ABLE'de ise yangın çıktığı, gemideki 18 kişilik mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Bulgaristan bayraklı yolcu feribotu DIOSCURIA'nın olay yerine yönlendirilerek ABLE'deki 18 denizciyi kurtardığı bildirildi.

Kurtarılan denizciler arasında yaralıların da bulunduğu kaydedildi.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Rumen Radev'in olayla ilgili Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Çevre ve Su bakanlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve güvenlik birimlerinin temsilcileriyle toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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