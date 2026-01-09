Haberler

Bülent Arınç'tan, "Hasan Ufuk Çakır" Tepkisi: Bütün Milletvekillerinden Bu Gibi Davranışlardan Kaçınmalarını Rica Ediyorum

AK Partili Bülent Arınç, CHP'den AK Parti'ye geçen Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın davranışlarını eleştirerek milletvekillerinin itibarını korumaları gerektiğini vurguladı. Arınç, siyasetin kalitesinin düşmemesi için bu tür davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- AK Partili Bülent Arınç, CHP'den AK Parti'ye geçen Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a ilişkin, "Söz konusu davranışlar bizim daha da geriye gidebileceğimizi ve niteliksiz insanlar marifetiyle siyaset kurumunun seviye kaybedebileceğini gösteriyor. Bütün milletvekillerinden bu gibi davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum" dedi.

AK Partili Bülent Arınç, sosyal medya hesabından Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletvekilinin son grup toplantımızda partimize katılışı akabinde yaptığı konuşma ve tavırlarını son derece yadırgadım; kendi adıma da mahcup oldum. Eskiler bu gibi durumlar için tabasbus kelimesini kullanırlar. Cemil Meriç'in bu konuda çok güzel bir sözü vardır. 'Hiçbir lütuf, zilletli bir tabasbusa değmez.' Günümüz için daha anlaşılabilir bir hale getirmek gerekirse, insan onuru ve şahsiyeti her türlü maddi ve manevi çıkardan üstündür, diyebiliriz.

"Bütün milletvekillerinden bu gibi davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum"

Bu gibi hareketler maalesef başkaları tarafından da zaman zaman tekrarlanıyor ve bunlar siyasetin derecesini düşürüyor. Millet gözünde de siyasetçinin itibarını yerle bir ediyor. Bendeniz Meclis Başkanı olduğumda güvenilir kurumlar anketinde TBMM yedinci sırada gelmekteydi. Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz duruş ile bunu daha yukarılara taşıdık. Meclis'in itibarı, milletvekillerinin itibarıdır; milletvekillerinin itibarı da siyaset kurumunun itibarıdır. Bunu düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hamdolsun biz ilk on yılımızda meclisimize ve siyasetçiye büyük bir itibar kazandırdık. Söz konusu davranışlar bizim daha da geriye gidebileceğimizi ve niteliksiz insanlar marifetiyle siyaset kurumunun seviye kaybedebileceğini gösteriyor. Bütün milletvekillerinden bu gibi davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum.

"Bu isimlerin kendi seçmenlerine karşı bir borcu vardır"

Milletvekili transferlerine bakış açım şudur. Birincisi bu isimlerin kendi seçmenlerine karşı bir borcu vardır. Bu borcu ödemeleri lazım. Kaldı ki aynı zamanda ortada bir kul hakkı da vardır. Öncelikle seçmenleri ile helalleşmeleri gerekmektedir. İkincisi de katıldıkları partide eski alışkanlıklarını bırakıp halka ve partisine nitelik itibariyle yararlı olabilecek işler yapması gereklidir."

