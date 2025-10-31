Bulanık Kaymakamı Koşansu, Mescitli İlk ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Mescitli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ile okulu ziyaret eden Koşansu, öğrencilerle bir araya geldi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet eden Koşansu, öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve oyuncak hediye etti.

Koşansu, yaptığı açıklamada, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu söyledi.

Çocukların nitelikli eğitimle yetişmesinin önemine değinen Koşansu, "Bugün burada öğrencilerimizin gözlerindeki heyecanı görmek bizler için büyük bir moral kaynağı oldu. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla gurur duyuyoruz ve tüm öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.