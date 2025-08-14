BUDO'dan Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edilen Seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 3 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Armutlu-Bursa, Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa hatları bulunuyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki duyuruya göre, 15.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
