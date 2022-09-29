Üye Girişi
Haberi Paylaş

BUDAPEŞTE - TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

Güncel Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gül Baba Türbesi Macaristan Gül Baba Baba Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title