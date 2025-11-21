Bucak'ta Kasımda Çiçek Açan Elma Ağacı Şaşkınlık Yarattı
Burdur'un Bucak ilçesinde, sonbahar sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu bir elma ağacı kasımda çiçek açtı. Vatandaşlar, çiçek açan ağaçla öz çekim yaparak bu ilginç durumu kaydetti.
Burdur'un Bucak ilçesinde kasımda çiçek açan elma ağacı şaşkınlık yarattı.
Sonbaharda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Alaattin Mahallesi'nde beton bir duvarın yanında yetişen elma ağacında çiçek açtığı gözlendi.
Elma ağaçlarının sonbaharın sonuna doğru çiçek açtığını gören vatandaşlar ağaç ile öz çekim yaptı.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel