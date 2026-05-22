İzmir'de 10 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Çamlıpınar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli A.E. yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 10 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.