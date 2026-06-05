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Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda şüpheliler adliyede

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Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 19'u tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

19 TUTUKLAMA

Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin arasında emniyetteki işlemleri sürdüğü için Görkem Duman, Erhan Kılıç ve Çağdaş Kaya'nın bulunmadığı bildirildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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