Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Bu kez de çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren artacak. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıklar 35 dereceleri bulacak, çöl sıcaklarının hakimiyeti başlayacak. Sıcak hava dalgası pazar gününe kadar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak.

35 DERECEYİ BULACAK

Cuma, cumartesi ve pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak. Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

İstanbul : Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir : Az bulutlu ve açık 30

Adana : Parçalı bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya : Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum : Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır : Parçalı ve az bulutlu 33