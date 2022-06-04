Bu kez 86 gündür kayıp olan Buket için eylem yaptılar - Haberler

İZMİR'in Dikili ilçesinde Jandarma Komutanlığı önünde yapılan eylem sonrası kayıp lise öğrencisi Gözde U.'nun (16) bulunmasının ardından mahalleli, 86 gündür haber alınmayan kuzeni Buket U. (15) için de oturma eylemi yaptı.

Dikili ilçesin Yaylayurt Mahallesi'nde 8 Mart günü okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi Buket U.'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Jandarma Buket'i 29 Mayıs'ta ise kendisi gibi lise öğrencisi olan kuzeni Gözde kayboldu.

Gözde U.'nun bulunmasının ardından mahalleli, dün gece de 86 gündür kayıp olan Buket U. için Çandarlı Jandarma Karakolu önünde alkışlar eşliğinde oturma eylemi yaptı. Dikili Kadın Platformu üyelerinin de destek verdiği eylem sırasında Buket U.'nun annesi Gülşah U., kızının bir an önce bulunmasını istedi. Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aileye kızlarının bulunacağı sözünü verdi. Grup, dağıldı.