Bu hafta 5 film vizyona girecek

Güncelleme:
Sinema salonlarında bu hafta Freida McFadden'ın 'Hizmetçi' romanından uyarlanan gerilim filmi, 'Atalarımızın Efsaneleri' adlı macera filmi, 'Kardeş Takımı 3', gerilim-komedi 'Başka Yolu Yok' ve komedi 'Ketenpere: Dalavere' izleyiciyle buluşuyor.

Freida McFadden'ın çok satan romanından uyarlanan "Hizmetçi" filmi yeni bir hayat kurmak isteyen Millie'nin, kusursuz görünen Winchester ailesinin yanında çalışmaya başlamasıyla yaşanan gizemli olayları anlatıyor.

Gerilim türündeki filmde yönetmen koltuğunda Paul Feig otururken, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried ve Brandon Sklenar başrolleri paylaşıyor.

"Atalarımızın Efsaneleri"

Macera ve fantastik film severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Atalarımızın Efsaneleri" filminin yönetmenliğini Ivan Sosnin üstleniyor.

Film, bir gazetecinin ormanların derinliklerinde yer alan izole bir yerleşime giderek burada ormanın efendisine ilişkin eski bir efsaneyle karşılaşması ve döndükten sonra yaşadıklarıyla maceraya atılmasını konu alıyor.

"Kardeş Takımı 3"

Serinin üçüncü ve son filmi olan "Kardeş Takımı 3", bebek izinlerini yarıda kesen Aslı ve Serkan'ın, tüm aile ile zorlu maceralara atılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak üzere zamanda geçmişe dönmelerini konu alıyor.

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği, senaryosunu Elif Dede'nin kaleme aldığı filmde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın rol alıyor.

"Başka Yolu Yok"

Gerilim ve komedi türündeki "Başka Yolu Yok" adlı film, 25 yıl boyunca çalıştığı kağıt şirketinden çıkarılan bir adamın, işsiz kaldıktan sonra rakiplerini saf dışı bırakmaya yönelmesini konu alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Park Chan-Wook oturuyor. Oyuncular arasında Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon isimleri yer alıyor.

"Ketenpere: Dalavere"

Başrollerini Şafak Sezer, Büşra Pekin, Uğur Aslan'ın paylaştığı komedi filmi "Ketenpere: Dalavere", yapımcı Kalender'in, bir film yatırımı bahanesiyle dahil olduğu büyük bir dolandırıcılık planının kontrolden çıkmasıyla, taraflar arasında kurulan tuzakların yol açtığı sürpriz gelişmeleri konu alıyor.

İlk filmi 2017'de izleyiciyle buluşan "Ketenpere"nin devam filminin yönetmen koltuğunda Doğuş Onur Karasu oturuyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
