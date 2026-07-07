Btp Lideri Baş'tan Bakan Tekin'in "Kurtuluş Savaşı" İfadesinin Müfredattan Çıkarılacağı Açıklamasına Tepki

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Kurtuluş Savaşı" ifadesinin müfredattan çıkarılarak "Milli Mücadele" kavramının kullanılacağı açıklamasına tepki göstererek, "Birtakım siyasi hesaplar uğruna tarihimizi birbiriyle çarpıştırmaya kalkmak akıl karı değildir" ifadesini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Hüseyin Baş, şunları kaydetti:

" 'Kurtuluş Savaşı' demeyecekmişiz! 'Neyden kurtuluyormuşuz?' 'Önce Osmanlı varmış!' Milli Eğitim Bakanımız böyle diyor! Evet Sayın Bakan, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmadan önce bir Osmanlı vardı. Ama hangi Osmanlı? Viyana kapılarına dayanan Osmanlı mı, Sevr'e imza atan Osmanlı mı? Cevap çok açık: Sevr'e imza atan Osmanlı! Payitahtı işgal altında olan bir Osmanlı! Kurucusu Osman Gazi'nin sandukası Yunan askeri tarafından tekmelenen Osmanlı!"

"SEVR'DEN KURTULDUK"

Ortada bal gibi bir Kurtuluş Savaşı vardır, ortada destansı bir Milli Mücadele vardır. Bu destansı Milli Mücadele'nin adı Kurtuluş Savaşı'dır. Neyden kurtulduğumuzu size söyleyeyim: Sevr'den kurtulduk! İstanbul'daki İngiliz işgalinden kurtulduk. Gaziantep'teki Fransız zulmünden, Ege'deki Yunan zulmünden, Doğu'daki Ermeni zulmünden kurtulduk. Asırlık Türk yurdunun Haçlı çizmeleriyle çiğnenmesinden kurtulduk.

"AKIL KARI DEĞİL"

Tekrarlayalım: Atatürk, yüce Türk milletiyle bir Milli Mücadele vermiştir ve bu mücadelenin adı Kurtuluş Savaşı'dır. Unutmayın; altında Atatürk'ün imzası olmayan son zafer olmasaydı, önceki hiçbir zaferimizi kutlayamayacaktık! Örneğin, bugün İstanbul'un fethini kutlayabiliyorsak bunu Atatürk'ün İstanbul'u İngiliz işgalinden kurtarmasına borçluyuz. O yüzden tarihi tarihçilere bırakıp temelinde farklı hesaplar olan ucuz işlerle uğraşmamalıyız. Hele de bu konulara eğitimi asla karıştırmamalıyız! Unutmayalım: Osmanlı da bizim, Türkiye de bizim, hatta daha önceki Selçuklu da bizim! Birtakım siyasi hesaplar uğruna tarihimizi birbiriyle çarpıştırmaya kalkmak akıl karı değildir."

Kaynak: ANKA