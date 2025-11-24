BŞEÜ'den İnhisar'da Sürdürülebilir Sağlık Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebal, Üniversitesi (BŞEÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknik Bölümü işbirliğinde İnhisar ilçesinde "7'den 70'e sürdürülebilir sağlık" temalı etkinlik düzenlendi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, "Bilim Kafe" formatında kurulan stantlarda, tansiyon, diyabet, kolesterol ve kanser gibi hastalıkların yanı sıra akılcı ilaç kullanımı ve kan değerlerinin anlamları anlatıldı.

Vatandaşların tansiyon ölçümlerinin de yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vatandaşların hastane hizmetlerine hızlı ve kolay ulaşımı için MHRS ve e-Nabız uygulamaları hakkında pratik bilgiler sunulmuş ve akıllı telefon kullanan ziyaretçilere uygulama kullanımı anlatılmıştır. Görme bozuklukları ve doğru gözlük seçimi konusunda bilinçlendirme yapılarak, gözlüklerin sadece optik mağazalardan temin edilmelidir. Heimlich manevrası ve kalp masajı gibi hayat kurtaran ilk yardım uygulamalarını maket üzerinde gösterildi ve kalp krizi konusunda hayati bilgiler paylaşıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken bakım, beslenme ve anestezi süreçleri konusunda bilgilendirildi."