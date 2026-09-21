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BŞEÜ, 2026-2027 akademik yılı için sağlık ve başarı mesajı yayımladı

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BŞEÜ, 2026-2027 akademik yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, akademik ve idari personel ile tüm paydaşlar için sağlık, huzur ve başarı içinde geçmesi temenni edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 2026-2027 akademik yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

BŞEÜ'nün mesajında, yeni akademik yılın tüm üniversite camiasına ve paydaşlarına sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulunuldu.

Bilim ve eğitim yolunda ortak değerlerle hareket edileceğinin vurgulandığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz başta olmak üzere üniversitemizin tüm paydaşları için sağlık, huzur ve başarı içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Bilim ve eğitim yolunda, ortak değerlerimiz doğrultusunda üniversitemizin geleceğine hep birlikte katkı sunacağımız başarılı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyoruz."

Kaynak: AA
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