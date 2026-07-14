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Brüksel kent merkezinde bir binada çıkan yangında birden fazla kişi öldü

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de kent merkezinde yenileme çalışmaları süren bir binada çıkan yangında birden fazla kişi hayatını kaybetti. Yangın, de Brouckere Meydanı'ndaki bir binada tadilat sırasında çıktı. Alevler asansör boşluğuna sıçradı ve bir asansörde birden fazla cansız bedene ulaşıldı. 6 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kent merkezinde yenileme çalışmaları süren bir binada çıkan yangında birden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kent merkezindeki de Brouckere Meydanı'nda bir binada tadilat çalışmaları sırasında yerel saatle 08.00'den kısa süre önce yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre yangın binanın ikinci katında başladı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından alevler asansör boşluğuna sıçradı. Daha sonra burada çıkan yangın da kontrol altına alındı.

Brüksel İş Denetim Savcılığı, binadaki asansörlerden birinde birden fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığını doğrularken, hayatını kaybedenlerin kesin sayısının henüz belirlenemediğini bildirdi.

Yetkililer, ayrıca 6 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kayıp kişilerin, itfaiyenin henüz erişemediği başka bir asansörde bulunabileceği değerlendiriliyor.

Brüksel İş Denetim Savcılığı Sözcüsü Brecht Speybrouck, itfaiyenin asansörlerden birine küçük bir açıklıktan erişebildiğini ve içeride birden fazla kişinin bulunduğunu belirterek, kayıp kişilerin tamamının burada olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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