Haberler

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 23 Şubat'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı 46'ya çıkarken, 21 kişi kayıp. Yetkililer, tedbirli olunması çağrısında bulunarak insani yardım çalışmalarına hız verildiğini duyurdu.

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 46'ya yükseldiği, kayıp sayısının 21 olduğu kaydedildi.

Yerel yetkililer, selin en çok etkilediği Juiz de Fora'da yaşayan 3 bin 600 kişinin yüksek risk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Meteorolojik tahminlerde şiddetli yağışların devam edeceği öngörülüyor, yetkililerce halka tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, yerel basına yaptığı açıklamada, önceliklerinin selden etkilenenlere insani yardım ulaştırmak olduğunu belirterek, bölgenin yeniden inşası için merkezi yönetimle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi, sel nedeniyle evsiz kalanlar için yeni yardım paketinin belediyelere aktarılacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol