Haberler

Bozyazı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı başladı

Bozyazı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekmen Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan 17 proje, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Fuar yarına kadar açık kalacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ortaokul öğrencilerince hazırlanan projeler, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Tekmen Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve veliler katıldı.

Fuarda, öğrencilerin hazırladığı 17 proje sergilendi.

Stantları gezen Topsakaloğlu ve Şahin, çalışmaları inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin yerel ürünleri bilimsel projelerle buluşturduğu fuar, yarına kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi

Dün gecenin en çok konuşulan olayı! Elindekilere dikkat
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

Bunu da gördük! Sıcaktan bunalan politikacının yaptığına bakın
Irkçı Ben-Gvir'e kendi kabinesinden de tepki var: Sen İsrail'in yüzü değilsin

Irkçı bakana, kendi kabinesi de öfkeli! Demediğini bırakmadı
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı
İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir