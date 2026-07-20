Haberler

Bozyazı ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

H.Ö. idaresindeki otomobil, Kaledibi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Telefonla oynama' uyarısı can alacaktı! Tornavidayla saldırdı

İyi niyet canından edecekti! Elindekini görünce polise koştu
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar

Girdikleri kılık 'pes' dedirtti: 40 dakikada serveti böyle çaldılar
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf