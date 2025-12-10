Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen naat yazma ve okuma yarışmasında öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Yarışmanın kazananları Muhammed Ensar Timur, Abdullah Tuna ve Samet Özcan oldu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde naat yazma ve okuma yarışması yapıldı.
Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler arasında naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi.
Yarışmada birinciliği Muhammed Ensar Timur, ikinciliği Abdullah Tuna, üçüncülüğü Samet Özcan elde etti.
Programa katılan Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve İlçe Müftüsü Yakup Avcı dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
