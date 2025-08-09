Bozyazı'da Boğulma Olaylarına Karşı Uyarı Faaliyeti
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, boğulma olaylarını önlemek için uyarıcı broşürler dağıttı ve vatandaşları sulama kanalları ile barajlara girmemeleri konusunda bilgilendirdi.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için uyarıcı broşürler dağıttı.
Ekipler, kentteki muhtarlık, kahvehane ve pazar yerlerine giderek sulama kanalları ve barajlara girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
İlk yardım konusunda da bilgi veren ekipler daha sonra bilgilendirici broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel