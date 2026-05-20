Bozyazı ilçesinde TCSG 309 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TCSG 309 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açıldı. Ziyaretçiler botu incelerken, personelden Sahil Güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretçiler, Bozyazı Limanı'nda düzenlenen etkinlikte botu inceleme fırsatı buldu.
Aralarında öğrencilerin de yer aldığı katılımcılar, bot personelinden Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik