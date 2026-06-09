Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunduran 2 zanlı yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, uyuşturucu bulundurma ve ticareti suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan