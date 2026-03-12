Jandarma peşini bırakmadı, kuyumcu dükkanına giren hırsız yakalandı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanından hırsızlık yapan E.D., aylar sonra jandarmanın çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

Bozova ilçesinde 8 Aralık 2025'te bir kuyumcu dükkanında hırsızlık olayı yaşandı. O dönem yapılan çalışmalarda, şüpheliye ulaşılamadı. Dosyayı aylar sonra yeniden ele alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelinin E.D. olduğunu belirledi. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheliyi operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramada; 1 altın kemer, 1 altın gerdanlık, farklı tip ve ebatlarda altınlar ile 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı