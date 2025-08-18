Bozova'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik tesisatını yaparken akıma kapılan 26 yaşındaki Mehmet Çiçek, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Çiçek (26), ilçeye bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi'ndeki bir evin elektrik tesisatını yaptığı sırada akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
