Bozkurt Belediye Başkanı Yanık, 19 Mayıs'ta gençlerle meclis toplantısı yaptı

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Gençlerden gelen talep ve önerileri dinleyerek not alan Yanık, meclis salonunda yarının teminatı gençleri ağırladıklarını söyledi.

Gençlerin gözünden şehri dinlemek ve ilçenin geleceği için kurdukları hayallere kulak vermenin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yanık, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu meclisimize taşıyan temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bozkurt'u gençlerimizin vizyonuyla ve hayallerindeki gibi inşa etmek için hep birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Sizin enerjinizle attığımız her adıma değer." ifadelerini kullandı.

