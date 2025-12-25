Bozkurt'ta konferans düzenlendi

Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Gölge Misin, Gerçek Misin?" konferansı düzenlendi.

Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yusuf Kaplan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaplan, konuşmasında ahlak ve erdemin öneminden bahsetti.

Okumanın önemine vurgu yapan Kaplan, "Okuyan gençler bizim için çok önemlidir. O yüzden bol bol kitap okuyun." dedi

