Bozkurt'ta konferans düzenlendi

Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Gölge Misin, Gerçek Misin?' konferansında Prof. Dr. Yusuf Kaplan, ahlak, erdem ve okumanın önemine vurgu yaptı.

Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Gölge Misin, Gerçek Misin?" konferansı düzenlendi.

Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yusuf Kaplan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaplan, konuşmasında ahlak ve erdemin öneminden bahsetti.

Okumanın önemine vurgu yapan Kaplan, "Okuyan gençler bizim için çok önemlidir. O yüzden bol bol kitap okuyun." dedi

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel
