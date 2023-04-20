Bozkır'da gazi ve şehit yakınları, depremzedeler ile muhtarlar iftarda bir araya geldi

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) ve Bozkır İlçe Müftülüğü iftar programı düzenlendi.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) ve Bozkır İlçe Müftülüğü iftar programı düzenlendi.

Özel Zerafet Bakım Merkezinde düzenlenen programa, Bozkır'a gelen depremzede aileler, şehit ve gazi yakınları, Kıbrıs gazileri, mahalle muhtarları, Bozkır ilçe merkezinde görev yapan imam ve müezzinler, Kur'an kurslarında görevli öğreticileri ile Bozkır protokolü katıldı.

Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, *İlçemizde huzur ve güven içerisinde bir ramazan ayını tamamlamanın ve bayrama ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Depremde hayatlarını kaybeden ailelere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum ve Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine huzur barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." dedi.

BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, dernek olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 3 tır su, 1 tır un, 1 tır gıda malzemesi ve 1 tırda temizlik malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Bozkır'daki 4 Kur'an kursunda 220 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Görür, "Bizler için en önemli faaliyet bir öğrencimizin hayatına dokunabilmektir. Dernek olarak bu hedefle çocuklarımızın geleceğine hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Bozkır Müftüsü Emin Yüksek dua okudu.