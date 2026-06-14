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Yanan otomobilini uzaklaştırıp, alevlerin ormana sıçramasını önledi

Yanan otomobilini uzaklaştırıp, alevlerin ormana sıçramasını önledi
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AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde motor kısmından alev alan otomobilini sürücüsü, ormana sıçramasını önlemek için bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde Osman A., motor kısmından alev alan otomobilini bulunduğu yerden uzaklaştırarak ormana sıçramasını önledi. Yangında otomobili kullanılamaz hale geldi.

Bozdoğan ilçesinin kırsal Osmaniye Mahallesi'ndeki incir bahçesine, bu sabah çalışmaya giden Osman A., bir süre sonra otomobilinin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Bahçenin ormana yakın olması nedeniyle alevlerin sıçrayabileceğini düşünen Osman A., hemen direksiyona geçip, aracını çalıştırarak bulunduğu yerden daha uygun bir yere çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevleri yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Otomobil, kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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