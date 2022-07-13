Bozdağ: "Gemilerimiz Mavi Vatanda gaz ve petrol arayışı yapıyor. Biraz sevinin" - Haberler

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Bozdağ: "Gemilerimiz Mavi Vatanda gaz ve petrol arayışı yapıyor. Biraz sevinin"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı. (2)

"(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci) Önüne gelen Türkiye'ye karşı izleme komiteleri kuruyordu. Şimdi Türkiye başka ülkelerin taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleme konusunda izleme komisyonları komiteleri kuran bir ülke haline geldi"

"Yahu bir de sevinin. Doğalgaz bulmuşuz, petrol bulmuşuz. Gemilerimiz Mavi Vatanda gaz ve petrol arayışı yapıyor. Dün böyle bir gücümüz yoktu. Biraz sevinin"

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Bekir Bozdağ Finlandiya Güncel Haberler

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