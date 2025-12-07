Haberler

Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi yakınlarında karaya oturan ve su almaya başlayan 'BARTU 17' isimli teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi yakınlarında karaya oturarak su almaya başlayan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin 1 mil kuzeyinde bulunan Tavşan Adası açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ve su almaya başladığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait "TCSG-908" botu sevk edildi.

Ekipler, 7,15 metre boyundaki "BARTU 17" isimli teknedeki 2 kişiyi kurtararak, Bozcaada Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne çıkardı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
