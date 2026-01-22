Boyabat'ta çıkan yangında bir evde hasar oluştu
Sinop'un Boyabat ilçesindeki Çatpınar köyü Yalak Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap evde büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Çatpınar köyü Yalak Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası evde büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel