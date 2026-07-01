Haberler

Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 10 HV 964 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde R.A. yönetimindeki 06 ESG 595 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan B.Ç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! İddia büyük tepki çekmişti
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor