Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 10 HV 964 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde R.A. yönetimindeki 06 ESG 595 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan B.Ç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun