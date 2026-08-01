Bosna Hersekli şarkıcı Merlin, Saraybosna'daki Kosevo Stadı'nda 11 yıl aradan sonra sahne aldı

Bosna Hersekli şarkıcı Dino Merlin, başkent Saraybosna'nın en büyük stadı Kosevo'da 11 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluştu.

Balkanlar'ın en önemli şarkıcılarından Merlin, on binlerce kişinin katıldığı konserde, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Merlin, cumartesi ve pazar günü de Kosevo'da sevenleriyle buluşacak.

Saraybosna'nın en büyük stadında sahne almak bölgedeki şarkıcıların kariyerinde önemli rol oynarken, Boşnak şarkıcı Merlin ise Kosevo Stadı'nda en son Temmuz 2015'te sevenleriyle buluşmuştu.

Kaynak: AA