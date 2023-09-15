Bosna Hersek ve Karadağ'dan Fas ve Libya halkına destek

Batı Balkan ülkelerinden Bosna Hersek ve Karadağ'da, Fas ve Libya'da yaşanan doğal afetlerden etkilenenler için yardım toplandı.

Batı Balkan ülkelerinden Bosna Hersek ve Karadağ'da, Fas ve Libya'da yaşanan doğal afetlerden etkilenenler için yardım toplandı.

Bosna Hersek İslam Birliği kararıyla ülke genelindeki camilerde cuma namazı çıkışı, Fas'taki deprem ve Libya'daki selden etkilenenler için yardım kampanyası düzenlendi.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar da namaz çıkışı Fas ve Libya için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

İslam Birliğinden yapılan açıklamada, "Dostane ilişkilerimiz olan kardeş ülkelerle dayanışma içinde olmalıyız ve yardım eli uzatmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Karadağ İslam Birliği de ülke genelindeki camilerde Fas ve Libya için yardım toplanması yönünde karar alırken, ülkede cuma namazının ardından afetlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkent Podgoritsa'daki tarihi Osmanagic Camisi İmamı Ismail Dacic, AA muhabirine, Karadağ halkının Fas ve Libya halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Fas ve Libya'daki doğal afetler

Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı el-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 674 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.